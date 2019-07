Agrigento, ricoverato per mal di testa.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di un uomo di 45 anni, V.C. di Mussomeli, deceduto nella notte fra lunedì e martedì scorso al San Giovanni di Dio di Agrigento nel reparto di Psichiatria dove era ricoverato da alcuni giorni

L’uomo, secondo quanto riferito da un famigliare a Grandangolo, si trovava in quel reparto per via della mancanza di posti letto.