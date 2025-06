E’ sceso in strada per cercare di salvare la sua auto, che era posteggiata a pochi metri di distanza da una Fiat Punto in fiamme, ma è stato colto da un improvviso malore. È morto a causa di un infarto fulminante un 80enne pensionato che, l’altra notte, ha perso la vita in via Antonio Canova a Ribera. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La tragedia si è consumata proprio perché l’anziano, spaventato, è corso a spostare la sua macchina. A bruciare è stata una Fiat Punto, appunto, di proprietà di una pensionata settantacinquenne. Ad accorrere, verso le 3, sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza di Ribera e della Compagnia di Sciacca. Le cause dell’incendio non sono risultate essere chiare.

Militari e pompieri non hanno infatti trovato tracce di dolo. Spetterà alle indagini stabilire cosa ha effettivamente innescato la scintilla iniziale. L’ottantenne nel tentativo di spostare la propria macchina ha accusato un malore. Quindi s’è accasciato a terra.

