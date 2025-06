Dopo la denuncia, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per aver somministrato alcolici a ragazzi sotto i 16 anni, per il titolare di un locale della movida del centro cittadino è arrivato il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale. A firmarlo è stato il questore Tommaso Palumbo. E i poliziotti della sezione Pasi della Questura, sabato mattina, hanno fatto abbassare la saracinesca, collocando anche l’annuncio di “Esercizio pubblico chiuso per disposizione dell’Autorità di Pubblica sicurezza”.

Il locale dovrà restare chiuso per la durata di cinque giorni. E da settimane la Pasi è impegnata in controlli su stabilimenti balneari, pub, bar e locali della movida a San Leone, ma anche in altre località della fascia costiera agrigentina. Con l’inizio della stagione estiva, ed è risaputo, sono tanti i titolari dei locali che organizzano serate danzanti e spettacoli. E purtroppo in alcuni casi lo hanno fatto senza la licenza di polizia, o peggio ancora con istanza di licenza rigettata per mancanza di requisiti.

