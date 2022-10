Multe per i non vaccinati, si pensa alla sospensione

Un milione di multe per coloro , ultracinquantenni, che hanno deciso di non vaccinarsi nonostante l’obbligo deciso dal governo Draghi. Dal ministero della Salute è arrivato l’elenco con nomi, cognomi e indirizzi dei cittadini che hanno detto no al vaccino anti Covid o al richiamo e che ora si vedranno recapitare dall’agenzia Entrate riscossione la multa da 100 euro. Ma, spiega Il Sole 24 Ore, alla fine potrebbe finire con una sospensione. Perché con il cambio di governo la nuova maggioranza cambierà politica. E per non appesantire i conti delle famiglie già alle prese con la crisi delle bollette voterà un emendamento al decreto aiuti che sospenderà, rinvierà o addirittura cancellerà le multe per chi non si è vaccinato. Mentre è in forse l’istituzione del fondo per supportare i lavoratori con 200 milioni di dotazione per il 2022. Avrebbe dovuto reintegrare parzialmente le retribuzioni saltate a chi era stato sanzionato per l’obbligo. La parola ora passa, dunque, alla nuova maggioranza e al nuovo Governo.