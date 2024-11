Complessivamente 60 multe elevate sabato sera, durante i controlli in centro cittadino di Agrigento in occasione della movida. Ad essere “stangate” tutte le auto lasciate in divieto di sosta o in spazi vietati nell’area attorno a Porta di Ponte, nelle vie Empedocle e Pirandello, in piazza Stazione e in via Acrone.

Entrando nei particolari, nella serata di sabato, con la via Atenea e le zone circostanti invase da giovani e meno giovani, ancora una volta, quasi come se non ci fossero regole, gli agenti della polizia Municipale hanno sanzionato gli automobilisti indisciplinati, che hanno parcheggiato al di fuori degli spazi consentiti.

Il parcheggio “selvaggio”, in questa zona del centro, purtroppo continua ad essere un fenomeno insopportabile e senza una fine. E lo dimostrano appunto le contravvenzioni fatte ogni fine settimana.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp