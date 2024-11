E’ terminato con un pareggio il derby tra Licata e Akragas, disputato allo stadio Dino Liotta. La partita è iniziata con un’ora di ritardo a causa di un temporale che si è abbattuto sulla città agrigentina e che ha appesantito il terreno di gioco. Gli ospiti biancazzurri sono passati in vantaggio grazie a un gol di Rechichi nel primo tempo. Per tutti i 45 muniti la formazione di Bonfatto ha messo pressione alla squadra di casa. Nella ripresa, però, il Licata ha risposto con carattere trovando la rete dell’1-1 grazie a Bonanno, che ha ristabilito l’equilibrio in campo.

Al 65′ il Licata è rimasto in dieci per il doppio giallo rimediato da Maimone. Dopo l’espulsione i ritmi si sono abbassati, complice anche la pioggia che è tornata a cadere sul manto erboso dell’impianto sportivo licatese. Da segnalare l’infortunio a Meola che ha rimediato alcuni punti di sutura sulla fronte in seguito ad uno scontro fortuito con un avversario. La partita si è conclusa così con un punto per entrambe le squadre, lasciando intatta la rivalità e rimandando l’appuntamento per una nuova sfida.

