Multe della Polizia Municipale del 2015 non pagate: in arrivo le cartelle

Più di nove mila le sanzioni elevate dalla Polizia Municipale di Agrigento tra le strade agrigentine nel 2015 che non sono state ancora pagate.

Il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni ha firmato il mandato per la riscossione coatta ed il tutto è passato all’Agenzia delle Entrate. Come riportato dal quotidiano Giornale di Sicilia, i sanzionati che non hanno pagato e il cui nominativo non risultava iscritto al ruolo dovranno, sempre per il 2015, sborsare 15.934,81 di multa ai quali si vanno ad aggiungere 6.850 di maggiorazione e 1.122 euro di spese per le raccomandate, arrivando dunque a complessivi 23.908,41 euro.