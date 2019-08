Multata ambulanza posteggiata spazio disabili. “Era una richiesta di soccorso”

Gli agenti della Polizia Locale di Licata hanno multato un’ambulanza, che si trovava nello spazio interno dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, per aver parcheggiato e occupato uno dei posti riservati ai disabili. I tre sanitari del 118, in servizio nel mezzo di soccorso, non ci stanno e spiegano come l’ambulanza si trovasse in quello spazio, in seguito ad una chiamata di soccorso di una utente, che poco prima si era sentita male.

“Stavamo svolgendo un servizio con chiamata alla Centrale operativa 118 di Caltanissetta, per una richiesta di soccorso. Infatti avevamo una paziente sulla barella, a noi trasferita al pronto soccorso dello stesso ospedale”.