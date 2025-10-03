Domenica 5 ottobre, alle ore 18:00, Agrigento in piazza San Giuseppe ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura siciliana. Protagonista della serata sarà il cantastorie Luigi Di Pino, affiancato dal Gruppo di Canto Popolare, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le antiche storie e le sonorità della tradizione popolare siciliana.

L’ensemble musicale sarà composto da Mimmo Pontillo ai mandolini, Totò Sciacca alla chitarra acustica, Angelo Sanfilippo alla fisarmonica e Antonio Zarcone alla chitarra acustica, che accompagneranno le narrazioni con suggestive suonate mandolinistiche popolari.

Un’occasione unica per immergersi nel folklore siciliano, tra racconti e melodie che da generazioni tramandano la storia e l’anima dell’isola.

