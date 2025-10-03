In arrivo 53 milioni in Sicilia per mettere in sicurezza il territorio e impedire il dissesto idrogeologico. Con un provvedimento il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica destina risorse all’Isola per interventi da eseguire in diverse province siciliane. Tra gli interventi prioritari previsti nei territori di Agrigento, Licata, Capo d’Orlando, Messina, Alì Terme, Randazzo, Montagnareale e Saponara. Sono previsti anche interventi per la sistemazione idraulica di valloni e torrenti a Noto, Balestrate, Castrofilippo e Acireale. Tutte le opere potranno essere realizzate in tempi veloci grazie al Decreto legge “Ambiente” che ha potenziato il ruolo dei Commissari di governo.

