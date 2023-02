Movida violenta, arrivano le telecamere

Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha convocato per questa mattina un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: al centro dell’incontro la movida, dopo i due gravissimi episodi avvenuti nelle notti di venerdì e sabato scorsi, ovvero, la rissa in via Pirandello e le molestie con aggressione a titolare e dipendente di locale della via Atenea. Non è prevista una nuova “stretta” sulla movida.

Rimane in vigore l’ordinanza con la chiusura dei locali alle 2, e lo stop alla diffusione della musica e alla somministrazione degli alcolici da mezzanotte. S’è deciso di ripristinare le telecamere attualmente non funzionanti, e nell’arco di due mesi, ne verranno installate delle altre per monitorare l’intera area del centro cittadino, dove sono presenti i locali della movida.