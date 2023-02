Le spese di “Destinazione Agrigento”. Di Rosa chiede trasparenza

Il responsabile del dipartimento trasparenza enti locali, Giuseppe di Rosa, ha illustrato le spese di “Destinazione Agrigento”. Secondo l’ex consigliere comunale, si tratta di somme impegnate dal Distretto turistico.

“In attesa che ci vengano rilasciate le copie del rendiconto delle spese effettuate per il Natale 2022 ed il capodanno 2023 avendo ricevuto quelle relative “all’estate 2022” abbiamo fatto le pulci alle spese del Distretto Turistico Valle dei Templi con soldi pubblici concessi dal Comune come “Contributi e Compartecipazione alle spese per iniziative di promozione turistica finanziate da imposta di soggiorno” . Afferma Di Rosa.

Parliamo dunque dei dubbi che hanno sollevato anche i consiglieri Comunali Firetto e Bruccoleri, ed ora anche Di Rosa, sulla gestione dei soldi spesi per i festeggiamenti di Natale e Capodanno.