Movida, residenti spettatori del consumo di cocaina. E rifiuti sparsi ovunque

L’altra faccia della movida del centro di Agrigento. Sabato notte oltre alla segnalazione di assembramenti nella zona del centro città, tra via Atenea e via Pirandello, alcuni residenti sono stati spettatori anche di spaccio e consumo di cocaina, proprio a ridosso delle proprie abitazioni.

In vicolo Zirretta, nei pressi della vicina via San Francesco, alcuni abitanti, a tarda notte, hanno notato la presenza di due soggetti, che hanno “sniffato” cocaina in strada, come se nulla fosse. Polvere bianca consumata sulle scale, anche in vicolo San Pietro, tra via Atenea e via Pirandello.

E l’indomani in degrado più assoluto, lungo la via Pirandello, e sia in vicolo Zirretta, che in vicolo San Pietro. Ovunque urina e vomito. Ma anche rifiuti sparsi un po’ ovunque. Sulla scalinata di vicolo Zirretta depositati e abbandonati anche due grandi sacchi pieni di spazzatura. I rifiuti sono rimasti in strada per tutta la giornata di domenica.