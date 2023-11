Movida, servizi di prevenzione delle “Stragi del sabato sera” e controllo del territorio. Sono questi, anche in vista delle prossime festività natalizie e di fine anno, gli obiettivi condivisi che sono stati analizzati, dal questore Tommaso Palumbo che ha incontrato il comandante della della polizia Stradale di Agrigento Andrea Morreale.

Il questore Palumbo ha conosciuto il personale in servizio, operante sulle strade della provincia agrigentina, apprezzandone la professionalità e l’impegno ed esaltando ogni sforzo che gli uomini e le donne della Polizia Stradale pongono in essere per assicurare sicurezza alla circolazione stradale.