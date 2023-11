Il Palamoncada si prepara ad accogliere uno scontro epico domenica 26 novembre alle 18:00, quando la Fortitudo Agrigento sfiderà Latina in un momento cruciale per i Giganti, desiderosi di tornare alla vittoria. In un periodo difficile per la squadra di Coach Pilot, l’operazione #LinchieMulù è stata lanciata come un appello accorato ai tifosi affinché diventino il baluardo decisivo per riportare il sole nel campo di gioco.

La Società ha messo in atto strategie di coinvolgimento senza precedenti, chiamando a raccolta non solo i tifosi accaniti, ma tutta la comunità di Agrigento. L’obiettivo è chiaro: trasformare il Palamoncada in un vero e proprio fortino in cui il sostegno del pubblico diventa determinante.

Per incentivare la partecipazione, l’ufficio marketing ha attivato due interessanti promozioni:

“Abbonato porta due amici”: Ogni abbonato avrà la possibilità di acquistare due biglietti al costo di €5 ciascuno. La promozione sarà attiva durante i giorni di prevendita al Palamoncada secondo il seguente calendario:

Mercoledì: 16:00 – 18:00

Giovedì: 16:00 – 18:00

Venerdì: 16:00 – 18:00

Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00

Nota: La promozione non sarà valida il giorno della gara presso il botteghino.

“Under 18 free”: La Società ha voluto dedicare un’attenzione speciale ai giovani tifosi, garantendo l’ingresso gratuito a tutti gli under 18. Sarà sufficiente presentare un documento di riconoscimento agli accessi del Palamoncada per poter accedere senza alcun costo.

La società, in una dichiarazione, ha espresso chiaramente il suo desiderio: “Vogliamo trasformare il palazzetto in un inferno e il pubblico sarà il nostro sesto uomo! Non ci sono più scuse per non essere presenti! Amuni’!”

È dunque lanciato l’appello a tutti i tifosi, agli abbonati e agli amanti del basket affinché si uniscano in massa a questa importante sfida. Il sostegno della tifoseria sarà fondamentale per motivare i Giganti a raggiungere la vittoria e ridare splendore al Palamoncada. Un’opportunità unica per vivere l’emozione dello sport e contribuire al successo della squadra del cuore.