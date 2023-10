Ogni sabato sera decine di automobilisti lasciano il proprio veicolo un po’ ovunque prima di recarsi nei luoghi della movida nel centro di Agrigento. Gli agenti della polizia municipale, nella notte fra sabato e domenica dell’ultimo fine settimana appena trascorso, hanno elevato 65 contravvenzioni per sosta “selvaggia”. Inoltre hanno sequestrato una macchina trovata parcheggiata nei pressi della via Atenea nonostante fosse sottoposta a fermo amministrativo.

Con la “raffica” di multe delle scorse settimane si sperava, di fatto, che prevalesse ed educasse gli automobilisti agrigentini. Nonostante tutto questo, esattamente per come è accaduto negli altri sabato, nulla è cambiato e si continua a parcheggiare auto e moto dove capita, tanto negli spazi riservati a portatori di handicap, quanto sulle strisce pedonali, sopra i marciapiedi e in prossimità di curve.