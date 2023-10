Il narese cinquantaseienne che sabato scorso s’è bruciato dopo aver appiccato il fuoco alle sterpaglie del suo terreno ha riportato ustioni di primo grado in varie parti del corpo. E’ quanto è stato diagnosticato dai medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove l’uomo è stato portato in seguito all’incidente. Il cinquantaseienne, secondo la prima ricostruzione, avrebbe usato della benzina per dare fuoco all’erba secca e sarebbe stato investito dalle fiamme.