Gli agenti della polizia Locale di Agrigento sono stati impegnati nella cosiddetta “movida sicura” nel centro cittadino. Riscontrate irregolarità in un locale e fatte numerose sanzioni per violazioni al codice della strada. Nel dettaglio il proprietario di un pub a poche decine di metri dalla via Atenea è stato multato 2.000 euro per mancato aggiornamento Hcpp, il sistema di autocontrollo igienico-sanitario obbligatorio per tutte le attività del settore alimentare.

Gli agenti della polizia Locale hanno elevato complessivamente 52 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. La gran parte per divieto di sosta, ma anche per automobili, ciclomotori e motocicli parcheggiati sul marciapiede, sopra le strisce pedonali e sugli stalli riservati agli invalidi. Vigili urbani che sono stati impegnati anche in un posto di controllo nell’area di piazza Marconi davanti alla stazione ferroviaria.

Due conducenti di vetture sono stati multati perché sorpresi a guidare senza la cintura di sicurezza.

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