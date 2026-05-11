Condannato per violenza sessuale. I carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca hanno arrestato un pensionato sessantaquattrenne del posto, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare.
Data esecuzione all’ordinanza per la carcerazione emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica saccense. L’uomo, riconosciuto responsabile di violenza sessuale su una donna, deve scontare la pena detentiva di quattro anni.
L’episodio risale al dicembre del 2023. Al termine delle formalità di rito nella caserma dell’Arma è stato accompagnato alla Casa circondariale di Sciacca per espiare la pena, in minima parte già scontata ai domiciliari.
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