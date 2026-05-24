Investito e scaraventato a terra da una moto di grossa cilindrata mentre era impegnato in alcuni controlli stradali. Un militare della guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle è rimasto ferito. E’ successo in territorio di Cattolica Eraclea.

Il motociclista, che viaggiava su un mezzo privo di targa, ha ignorato l’Alt accelerando bruscamente e travolgendo il finanziere prima di far perdere le proprie tracce. Il militare ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie.

Una volta rintracciato, il responsabile sarà denunciato per lesioni a Pubblico ufficiale e inottemperanza all’Alt con messa in pericolo dell’incolumità altrui, una fattispecie di reato introdotta dal nuovo Decreto sicurezza.

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