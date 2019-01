Moto contro auto in sosta, ferito in elicottero all’ospedale di Agrigento

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, nella giornata di ieri, a Lampedusa.

Il sinistro si è verificato lungo via Madonna dove un ciclomotore si è schiantato contro un altro mezzo lasciato in sosta.

Ad avere la peggio due giovani del luogo, rispettivamente di 24 e 26 anni che hanno dovuto ricorrere, per le ferite riportate, alle cure del Poliambulatorio e che erano a bordo del mezzo a due ruote.

Per uno dei due feriti, il conducente della moto, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il ragazzo non è in pericolo di vita ma ha una prognosi di 30 giorni.