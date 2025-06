Un motociclo, improvvisamente è andato a fuoco, mentre era in marcia. Il mezzo, un Piaggio Beverly, era guidato da un trentacinquenne, che notando le fiamme con prontezza di riflessi è riuscito ad allontanarsi in sicurezza. E’ successo, l’altro pomeriggio, in via Unità d’Italia, a pochi passi dal quartiere di Fontanelle, ad Agrigento. Fortunatamente, non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno domato le fiamme, evitando che si propagassero ulteriormente, e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. I militari dell’Arma hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio, che rimangono al momento ignote. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero un malfunzionamento tecnico o un possibile problema elettrico.

Non si segnalano ulteriori danni a cose o persone. I danni sono in via di quantificazione, non coperti da assicurazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp