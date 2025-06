In un mondo che corre veloce e che vede le skill tecniche superate con la stessa rapidità con cui emergono nuove tecnologie, saper fare non è più sufficiente, serve anche saper pensare.

Si rende necessaria una mentalità nuova, capace di adattarsi, leggere i contesti, anticipare i bisogni. In altre parole, è utile adottare un mindset evoluto, strategico, consapevole.

È forse questo uno degli aspetti meno raccontati e più rivoluzionari legati all’esperienza di un MBA.

Un Master in Business Administration va ben oltre l’idea del mero trampolino di lancio, per diventare un un acceleratore di pensiero, un percorso che plasma la mentalità manageriale nel senso più profondo, sviluppando competenze e una nuova postura mentale verso il lavoro, la leadership e l’innovazione.

Negli ultimi anni, si è iniziato a parlare sempre più spesso di human capabilities, ossia quell’insieme di capacità personali, relazionali, cognitive ed emotive che permettono di esercitare un ruolo attivo e generativo nelle organizzazioni.

Si tratta di soft skill avanzate?

Solo in parte. Dietro, c’è qualcosa di più, la capacità di governare la complessità, di prendere decisioni sotto pressione, leggere i cambiamenti come opportunità e non solo come minacce.

Ecco perché molti dei programmi MBA più aggiornati puntano anche su aree legate allo sviluppo del potenziale umano, spaziando dalla leadership sostenibile al purpose individuale, fino a toccare tematiche legate all’intelligenza emotiva e al pensiero critico.

Di solito, si tratta di un cambio di prospettiva che tocca almeno tre livelli, dal decision making orientato al valore, in cui si impara a valutare anche l’impatto sociale, le ricadute organizzative, il benessere delle persone coinvolte, nelle decisioni aziendali, fino alla leadership consapevole, in cui l’ispirazione del lavoro altrui nasce da una profonda conoscenza di sé stessa, e una efficacia comunicativa che punta sull’autenticità.

In tutto questo non bisogna dimenticare neanche l’innovazione sostenibile, la capacità di coniugare futuro e sostenibilità in senso strategico, etico e duraturo.

Tutto questo, chiaramente, non è solo frutto di una tendenza teorica, ma trova pieno riscontro nella realtà.

In un recente studio pubblicato dall’Association of MBAs, oltre il 60% dei diplomati MBA ha dichiarato di aver acquisito una maggiore fiducia nelle proprie capacità decisionali e nella gestione delle situazioni ad alta complessità.

Si tratta, quindi, di un segnale chiaro, che vede il vero ritorno sull’investimento non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto umano.

Ecco allora che, se da una parte un MBA ben strutturato insegna la gestione d’impresa, solo quelli che sposano una visione verso il futuro trasformano il modo in cui i professionisti affrontano le decisioni, il lavoro di squadra, la gestione dei progetti e l’analisi dei problemi.

Gli Executive MBA di 24ORE Business School, in questo senso, rappresentano un esempio concreto di come l’MBA possa diventare un progetto di trasformazione personale e professionale.

Articolato in formula blended, il percorso si distingue per un equilibrio intelligente tra contenuti accademici, esperienza diretta con docenti e manager di primo piano, e momenti dedicati allo sviluppo del mindset manageriale.

Il programma prevede, accanto ai moduli tecnici (come business strategy, data analysis, project management), anche focus mirati su soft skill strategiche, come negoziazione, people management, pensiero sistemico, change leadership, ben allenati oltre che trasmessi in modo passivo osmotico.

Un altro punto di forza riguarda senz’altro l’impostazione trasversale e internazionale, che permette ai partecipanti di confrontarsi con scenari complessi e dinamici, oltre a una facoltà composta da professionisti d’impresa, consulenti e imprenditori.

A fare la differenza, tuttavia, è la centralità data alla visione personale, secondo cui l’MBA diventa uno strumento per definire non solo il proprio ruolo nel mercato, ma anche il proprio purpose individuale.

Ecco, quindi, che chi cerca questo tipo di impatto, trova nell’MBA proposto da 24ORE Business School una prospettiva concreta e solida per evolversi e affermarsi con successo.

