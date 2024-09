Avrebbe accusato un improvviso malore e nonostante ogni tentativo di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118 non c’è stato nulla da fare. Un trentenne licatese è morto ieri sera in via Lunga, nel quartiere della Marina a Licata. La situazione era parsa fin da subito disperata agli operatori sanitari intervenuti sul posto. I carabinieri della Compagnia cittadina accorsi in via Lunga hanno sentito alcuni degli amici del giovane per tentare di ricostruire le cause di questo misterioso decesso.