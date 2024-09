In fiamme l’autovettura di un imprenditore, titolare di una struttura balneare. E’ accaduto, ieri notte, in contrada “Mollarella” all’interno di un parcheggio vicino ai lidi licatesi. Le fiamme hanno devastato una Citroen Berlingo, appartenente a un quarantacinquenne del luogo. La vettura era stata lasciata nel parcheggio di uno stabilimento balneare. I vigili del fuoco di Agrigento del distaccamento cittadino subito accorsi sono riusciti a circoscrivere il rogo, che si stava propagando. Tanto spavento e danni per la macchina e anche per la tettoia per i posti auto riservata ai clienti del lido. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia cittadina.