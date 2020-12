Morte di Pippo Vetrano: il cordoglio del Gal Sicilia Centro Meridionale

AGRIGENTO. “La morte di Pippo Vetrano, ucciso dal Covid 19, lascia increduli tutti noi del Gal Sicilia Centro Meridionale che abbiamo avuto il grande onore di conoscerlo, apprezzarlo e di lavorare insieme a lui ”. Sono queste le parole dell’architetto Olindo Terrana, Direttore del Gal Sicilia Centro Meridionale, di cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento. “Attualmente responsabile finanziario e dell’animazione territoriale del GAL Sicani, – aggiunge Olindo Terrana- fin dall’inizio della Programmazione LEADER (1991), Pippo è stato consapevole e attivo interprete delle istanze bottom up della programmazione territoriale in Sicilia. Attento osservatore delle dinamiche territoriali- continua il direttore del Gal Scm- e convinto assertore delle politiche concertative e negoziali, con il suo carattere garbato e determinato si è sempre distinto per la costante disponibilità al confronto per trovare le migliori soluzioni alle problematiche comuni di democrazia partecipativa. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile alla famiglia e in tutti noi (Marcello Troia, Angelo Palamenghi, Alessandro La Grassa, Sebastiano di Mauro, Dario Costanzo, Salvatore Tosi e tanti altri ancora) che lo abbiamo avuto come amico e compagno in tanti impegni professionali e di vita. Ciao caro Pippo! Ovunque sei e sarai, ho certezza – conclude Terrana- che con le note della tua chitarra allieterai i tuoi nuovi amici come hai già allietato noi”. Vicinanza alla famiglia Vetrano ed ai colleghi del Gal Sicani è stata espressa dal Presidente del Gal Scm, Giuseppe Guagliano, dall’amministratore delegato e Presidente provinciale di Confagricoltura Agrigento, Rosario Marchese Ragona, dai componenti del Cda e dal responsabile amministrativo e finanziario Salvatore Pitrola.