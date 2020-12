Le opportunità della formazione a distanza ai tempi del Covid

Quello che stiamo attraversando è un periodo senz’altro complesso, in cui ci troviamo inevitabilmente a scontrarci con alcune delle nostre abitudini. Siamo stati costretti, per via del Covid, a cambiare stile di vita ma c’è anche chi ha dovuto reinventarsi e riscrivere il proprio futuro da un giorno all’altro. Sono infatti diversi coloro che hanno perso il lavoro o che avevano in mente di seguire una strada che oggi non è più percorribile per via delle numerose restrizioni imposte dal Governo per limitare il rischio di contagi.

In uno scenario che sembra davvero difficile da superare, tuttavia, emergono nuove possibilità: dallo smart working in ambito professionale alla formazione a distanza. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, le statistiche parlano chiaro: sono in aumento coloro che scelgono di iscriversi ad uno dei corsi di formazione proposti da CORSICEF e sembra che questa opzione sia sempre più popolare. D’altronde, bisogna riconoscere che le opportunità della FAD sono numerose e in un periodo come quello attuale la formazione a distanza offre notevoli vantaggi.

Trovare il lavoro dei propri sogni in tempi rapidi

I corsi di formazione proposti da CORSICEF (Centro Europeo di Formazione) sono tra i più gettonati in Italia ed il motivo è piuttosto semplice: sono tra quelli che consentono di trovare lavoro con maggior facilità. Parliamo infatti di corsi professionali, finalizzati proprio a fornire allo studente tutte le competenze in un determinato ambito. Da quelli specifici per diventare segretaria a quelli per lavorare come chef, ce ne sono per tutti i gusti ed ognuno è libero di scegliere cosa diventare in futuro. CORSICEF vanta collaborazioni con le maggiori realtà italiane, il che di certo non guasta e consente agli studenti di inserirsi con più facilità nel mondo del lavoro.

Studiare da casa, in tutta sicurezza

Il grande vantaggio della formazione a distanza in tempi di Covid è quello di poter studiare e seguire le lezioni direttamente da casa, senza doversi recare personalmente in aula. In questo periodo storico, si tratta di una grande opportunità visto che molti corsi in presenza sono stati annullati. Per via del Covid inoltre molte persone hanno paura ad uscire di casa e in modo particolare a frequentare ambienti chiusi come può essere appunto un’aula scolastica. Grazie alla formazione a distanza non ci si deve preoccupare di nulla, perché basta avere un PC ed una connessione ad internet per proseguire il proprio percorso di studio.

Conciliare i propri impegni personali con lo studio

Iscrivendosi ad uno dei corsi di formazione con il metodo FAD si può gestire il tempo in base alle proprie esigenze, conciliando i propri impegni personali con lo studio senza rischiare di rimanere indietro. Anche questo è un grande vantaggio, soprattutto per coloro che hanno una famiglia di cui occuparsi o che lavorano e dunque non potrebbero seguire le lezioni in aula. In tempi di Covid tra l’altro i corsi online sono gli unici disponibili, perché naturalmente sono più sicuri e non espongono nessuno al rischio di un possibile contagio.