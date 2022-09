Mortalità tumorale a Naro, l’Asp di Trapani risponde al sindaco: “Non si evidenziano anomalie”

Dopo la richiesta del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara rivolta ad Asp, Prefettura e Assessorato regionale alla Salute di avere piena chiarezza sull’incidenza tumorale nella “Fulgentissima”, arriva la risposta della responsabile del Registro tumori di Agrigento e Trapani che, si legge, afferma che non si “evidenziano eccessi di incidenza e mortalità” ambo i sessi e per tutti i tipi di tumore. In particolare “il trend di mortalità risulta sostanzialmente stabile negli anni”.