Una bambina di 6 anni è morta per arresto cardiaco, verosimilmente, dovuto ad un soffocamento causato dal latte. La tragedia s’è consumata fra Palma di Montechiaro e il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. La piccola, questa mattina, ha iniziato a stare male, ed è arrivata in fin di vita al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”. I medici in servizio hanno messo in atto ogni tipo di manovra sanitaria possibile per scongiurare il peggio. Ma non ci sono riusciti, ed hanno potuto constatare l’avvenuto decesso. Stando a quanto è emerso la bimba era affetta da una grave malattia genetica non diagnosticata, ed era stata in cura al Gaslini di Genova prima e in una struttura ospedaliera di Palermo dopo.