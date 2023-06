Torna “Fotografa San Calogero”, il noto contest fotografico giunto ormai alla sua dodicesima edizione. La Giuria selezionerà le immagini più meritevoli della storica Festa di San Calogero, che si svolgerà ad Agrigento dal 30 giugno al 9 luglio prossimi.

Conclusi i festeggiamenti in onore del Santo, il 27 luglio alle 19.30 al Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento, verrà consegnato il premio, a cura di “Agrigento Oggi” e del direttore Domenico Vecchio. Il Distretto Turistico Valle dei Templi consegnerà il premio migliore foto della “destinazione turistica”, mentre sarà cura del Circolo “John Belushi” premiare il miglior ritratto.

Special guest Gaetano Aronica. L’accompagnamento musicale sarà affidato al Maestro Salvatore Galante. Presenteranno i giornalisti Domenico Vecchio e Valentina Alaimo. In programma interventi a cura del giornalista Luigi Mula.

Tutte le foto in concorso sono visibili nella pagina Facebook fotografa san Calogero e fotografa il mandorlo in fiore. I concorrenti hanno tempo per postarle direttamente entro e non oltre il 18 luglio.

Oltre le foto a colori e in bianco e nero di San Calogero saranno premiate anche le foto a colori e in bianco e nero dell’ultima edizione di Fotografa il Mandorlo in Fiore.

(Foto vincitrice dello scorso anno)