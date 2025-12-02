La comunità canicattinese è sotto choc. E’ morta la sedicenne di Canicattì, Elisea Giardina, che era svenuta in casa a causa di un malore improvviso lo scorso 20 ottobre. La ragazza era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per tamponare l’emorragia cerebrale e poi era stata ricoverata, in coma farmacologico, in Rianimazione, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è deceduta. I funerali della giovane si terranno domani, alle 15,30, alla chiesa Sacra Famiglia di Canicattì. Il sindaco Vincenzo Corbo, ha deciso il lutto cittadino il giorno dei funerali. Elysea Giardina, frequentava la classe 3E del liceo scientifico Ugo Foscolo di Canicattì.

“In questo momento di grande tristezza, tutta la comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia con profondo affetto. Ricordiamo con amore la giovane vita che ci ha lasciato, e ci impegniamo a offrire sostegno reciproco a chiunque nella nostra scuola senta il bisogno di condividere il proprio dolore, studenti, docenti e personale, uniti nella forza della nostra comunità. Organizzeremo un momento di commemorazione per ricordarla insieme. La memoria di chi ci ha lasciato rimanga un abbraccio silenzioso che ci accompagna, donandoci la forza di andare avanti insieme”, ha scritto sui social la dirigente scolastica dell’istituto Scientifico Ugo Foscolo, Rossana Maria Virciglio.

