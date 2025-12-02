Fondi per circa 7 milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Sicilia per dare sostegno ai Comuni in dissesto finanziario. Un decreto dell’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica, stabilisce la ripartizione agli enti locali di quasi sette milioni di euro per compartecipare alle spese per servizi o per la copertura del disavanzo. Le risorse potranno essere utilizzate anche per sostenere la spesa per i dipendenti in soprannumero.

Nel dettaglio, 4 milioni di euro sono erogati a otto comuni con popolazione da 25 mila a 100 mila abitanti: Canicattì, Favara e Licata nell’Agrigentino; Gela nel Nisseno, Aci Catena e Caltagirone nel Catanese, Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese e Monreale nel Palermitano. Altri 2,8 milioni di euro vanno a 62 enti: 5 nell’Agrigentino,17 nel Catanese, 4 nell’Ennese, 16 nel Messinese, 12 nel Palermitano, 2 nel Ragusano, 5 nel Siracusano e uno nel Trapanese.

La condizione per accedere a questi fondi, come previsto dalla legge regionale 3/2025, è di essere in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 e da non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore della norma oppure di aver chiuso il dissesto dopo il 31 dicembre 2022. Con un altro decreto, poi, vengono erogati 200 mila euro a 29 comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti.

