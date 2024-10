Il 19 gennaio 2025, il Teatro Pirandello di Agrigento si prepara a ospitare un evento imperdibile: l’Ensemble Symphony Orchestra, sotto la direzione del talentuoso Giacomo Loprieno, porterà in scena un tributo straordinario al maestro della musica da film, Ennio Morricone. Questo spettacolo si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso le note che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale, con un repertorio che spazia da celebri colonne sonore a melodie meno conosciute ma di indiscutibile fascino.

Morricone, con il suo incredibile patrimonio musicale, ha composto oltre 500 colonne sonore, venduto più di 70 milioni di dischi e ricevuto innumerevoli riconoscimenti. Le sue melodie sono entrate nel cuore di generazioni di spettatori, diventando parte integrante delle esperienze cinematografiche di tutti noi. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare brani iconici come quelli di Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, e C’era una volta il West. Ma non finisce qui: lo spettacolo includerà anche opere meno note, come Gli intoccabili e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, rivelando la vasta e profonda creatività di Morricone.

L’Ensemble Symphony Orchestra non è nuova a palcoscenici di fama internazionale e ha collaborato con artisti del calibro di Andrea Bocelli e Sting. Questa volta, sul palco, si esibiranno importanti solisti, tra cui il violoncellista Ferdinando Vietti e il soprano Anna Delfino, pronti a incantare il pubblico con la loro straordinaria maestria.

Ma ciò che rende questo evento davvero unico è la narrazione affidata all’attore Andrea Bartolomeo, che guiderà gli spettatori attraverso le atmosfere e i personaggi evocati dalle musiche di Morricone. La sua voce sarà il filo conduttore di un’esperienza che promette di coinvolgere e affascinare, rendendo omaggio a uno dei più grandi compositori della storia della musica.

Il concerto si inserisce nel calendario degli eventi che accompagneranno Agrigento nel suo anno di celebrazione come Capitale Italiana della Cultura, un traguardo significativo che sottolinea l’importanza del patrimonio culturale e musicale della città. Un appuntamento che non solo celebrerà il genio di Morricone, ma offrirà anche un momento di riflessione sulla potenza emotiva della musica.

Non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario tributo al maestro Morricone: un evento che promette di restare nel cuore e nella memoria di tutti coloro che parteciperanno.

Prevendita al botteghino oppure online:

E’ possibile contattare il botteghino al nr 0922/590220 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13, 30; Martedì e Giovedì dalle 15, 30 alle 18, 30) oppure via mail su [email protected].

