Il brunch è un trend che arriva dagli USA ma in Italia ha sempre più apprezzamento da parte degli utenti che amano i ritmi lenti, soprattutto nel weekend. Non più il classico “pranzo della domenica” ma un risveglio in tarda mattinata e una colazione che mixa dolce e salato unendo due pasti in uno.

Solitamente si fa dopo le 11 o meglio ancora le 12, mixando la colazione con un light lunch. Non possono mancare succhi di frutta, frullati e centrifugati ma anche uova, frittate e pancake o ancora torte, sandwich e tanto altro. Ma per preparare un brunch a regola d’arte a casa quali sono gli elettrodomestici che non possono mancare?

Prepara un frullato

Il primo step è sicuramente preparare una bevanda a base di frutta che metta d’accordo proprio tutti. Ecco perché tra i must irrinunciabili ci sono i frullatori e gli estrattori di succo ma se ti dicessimo che esiste un frullatore elettrico combinato con l’estrattore che dà modo di servire succhi, smoothie o centrifugati mantenendo tutte le proprietà della frutta e il gusto? L’unico limite che avrai è quello della fantasia: prova il mix mango, ananas e zenzero se ami le ispirazioni tropical oppure mela, sedano e cetriolo se cerchi una ricetta fit.

Immancabili waffle e pancake

Quando si dice brunch, le ricette protagoniste sono due: gli waffle e i pancake. Se per i secondi serve una buona dose di manualità, concentrazione ed esperienza per i primi basterà acquistare una piastra. Dopo aver preparato l’impasto in pochi step e con un numero limitato di ingredienti basterà metterli a cuocere per pochi minuti. Le possibilità di guarnizione sono tante: con sciroppo d’acero, frutti di bosco e una spolverata di zucchero a velo oppure aggiungendo nell’impasto pezzi di cioccolato, cannella o addirittura formaggio per una versione salata. Vuoi stupire tutti? Prova con crema di nocciole, banane caramellate e noci tostate.

Un grande classico: il pane tostato

Non può certamente mancare un tostapane, esattamente come quelli che vediamo nei film americani. Danno modo di scaldare e tostare le fette di pane su cui poi adagiare farciture differenti, dolci o salate. Un’alternativa? La piastra, molto versatile in cucina e con cui realizzare toast o panini farciti.

Non c’è risveglio senza caffè

Per gli italiani è un rito e rientra a tutti gli effetti tra i “mai più senza”: stiamo parlando della macchina del caffè. Oltre a gustare un classico espresso però perché non spaziare con bevande a base di latte? Le più moderne, con macina chicchi incluso, vantano poi un pannarello ovvero un cappuccinatore con cui creare una gustosa crema di latte proprio come al bar. Via libera quindi a cappuccini, latte macchiato, marocchino o tantissime altre ricette simbolo della colazione e del brunch.

Yogurt handmade

Forse ti sembrerà impossibile ma sapevi di poter preparare lo yogurt a casa? Realizzalo acquistando le materie prime preferite e rendilo speciale con il mix che più ami. Le yogurtiere sono un trend del momento, un’ottima idea regalo e sicuramente un supporto prezioso per un brunch. La preparazione è molto semplice e, una volta che hai acquisito dimestichezza, puoi sperimentare con diversi tipi di latte, quali quello di mandorla o di cocco, per ottenere sapori unici.

Che ne pensi dell’idea di accessoriare la tua cucina con i giusti elettrodomestici? Dal frullatore con estrattore incluso alla yogurtiera passando per macchina del caffè e tostapane: tutti sono versatili, utili e diventano persino un’ottima idea regalo.

