Bivacchi, capanne e sedute in balle di fieno: lontano dal solito tran tran e immersi nell’affascinante campagna siciliana, ecco Moresca Farm. Su iniziativa di Daniele Luparello, giovane e intraprendente, è stata aperta la nuova area “Sotto gli Ulivi: Apericena al Tramonto”.

Moresca Farm ha inaugurato una nuova e suggestiva area chiamata “Sotto gli Ulivi: Apericena al Tramonto”, offrendo la possibilità di trascorrere un’apericena immersi nella splendida campagna agrigentina. Questo spazio, incorniciato dalla bellezza degli ulivi, promette un’esperienza unica tra natura, buona compagnia e delizie locali.

“Il 6 luglio scorso – racconta Daniele – si è tenuto un evento speciale. La serata ha visto la partecipazione di Lorenza Rocchiccioli, in arte Erol, un’artista toscana attualmente corista di Alexia, nota per le sue esibizioni in tour invernali ed estivi nei teatri italiani e in numerosi programmi televisivi Rai e Mediaset. Insieme a lei, Daniele Luparello, artista agrigentino che ha recentemente pubblicato il suo inedito “Maestrale”, hanno contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile. I due artisti hanno accompagnato la serata con le loro performance, creando un’atmosfera di convivialità e relax.

Dal giovedì alla domenica, dalle 19:30 alle 23:00, sarà possibile vivere questa esperienza unica. Gli ospiti potranno degustare vini locali e assaporare le verdure e l’olio prodotti direttamente da Moresca Farm, garantendo freschezza e autenticità a ogni piatto.

Moresca Farm invita tutti a partecipare a “Sotto gli Ulivi: Apericena al Tramonto” per godere di momenti di relax e piacere, circondati dalla natura e dalla genuina ospitalità siciliana.

Un’esperienza unica tra natura e gastronomia nella splendida campagna siciliana