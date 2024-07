Gabriele e Carmelo Arcieri, dopo i successi della Pizzeria La Giara nel quartiere di San Gisipuzzo a nord di Agrigento, puntano ora sul lido di San Leone, in particolare sul molo di ponente del porticciolo turistico. Nasce così “Amunì,” un innovativo Sea aperte and aperipizza.

Gabriele e Carmelo, fratelli intraprendenti e appassionati di raffinatezza e buona cucina, mantengono il massimo riserbo sul nuovo locale, suscitando grande curiosità. Il Porticciolo di San Leone, purtroppo spesso utilizzato impropriamente come parcheggio, è diventato un punto focale della movida estiva, ideale per gustare aperitivi e ascoltare musica dopo una giornata in barca.