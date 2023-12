Il prestigioso Juventus Club Valle dei Templi di Agrigento ha avuto l’onore di ospitare Moreno Torricelli lunedì 18 dicembre. Il campione juventino è stato accolto con entusiasmo dai soci presenti, in un pomeriggio intenso all’insegna della passione per il calcio.

La conferenza, che si è tenuta presso la sede del Club, è stata un momento esclusivo riservato ai soci. Accompagnato dal presidente del Club, Salvatore Capraro, e dal presidente onorario Tommy Amata, Torricelli ha interagito con i fan, rispondendo alle loro domande e condividendo aneddoti e racconti della sua carriera ricca di successi. La conferenza è stata moderata dal nostro direttore, Domenico Vecchio, il quale ha saputo animare l’incontro con professionalità e passione per il mondo calcistico.

La serata è proseguita in maniera deliziosa al Ristorante Akropolis, con una cena sold out che ha visto la partecipazione entusiasta dei presenti.

L’evento è stato un’occasione unica per i membri del club di avvicinarsi al loro idolo e per condividere momenti indimenticabili legati alla storia e alla passione per la Juventus.