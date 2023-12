L’Open Day al Plesso “Pirandello” ha suscitato un eccezionale interesse, con una varietà di laboratori e attività che hanno animato la giornata. L’evento ha puntato i riflettori su un’ampia gamma di opportunità educative, offrendo un’esperienza coinvolgente e innovativa.

Il video

Con laboratori dedicati alla robotica, arte, scienze, teatro, lingue straniere, musica, tecnologia e sport, l’Open Day ha presentato un ventaglio di opportunità per gli studenti desiderosi di esplorare e approfondire le proprie passioni.

Questo evento è stato molto più di una semplice esposizione delle materie accademiche. Ha rappresentato un’opportunità unica per immergersi in una ricca progettualità sia curricolare che extracurricolare. La didattica innovativa è stata al centro dell’attenzione, offrendo un’esperienza educativa coinvolgente e formativa.

L’Open Day ha attirato un vasto pubblico, offrendo a tutti la possibilità di conoscere da vicino la comunità scolastica del Plesso “Pirandello”. Questa comunità è aperta al territorio, radicata culturalmente e orientata alla dinamicità e all’inclusività.

Le solide radici culturali della scuola, unite a una visione educativa moderna, sono pronte ad affrontare le sfide di una società in continua evoluzione e globalizzata. Questo evento è stato un’esemplare dimostrazione di come sia possibile unire tradizione e innovazione per offrire un’istruzione di qualità.

L’Open Day al Plesso “Pirandello” si è rivelato una preziosa occasione per immergersi in un mondo di apprendimento stimolante e per conoscere una comunità scolastica pronta a plasmare il futuro.

Vieni a scoprire di più sulla nostra offerta formativa e sulla nostra visione educativa all’avanguardia!