Con la fine di agosto si avvicina il termine dell’Estate Sangiovannese che vedrà il suo epilogo venerdì prossimo, 1 settembre alle 20:30, con “Monti di Vini – Wine&Music fest” organizzato da Slow Food Monti Sicani, patrocinato dal Comune di San Giovanni Gemini in collaborazione con la Pro Loco locale, con il prezioso contributo di AIS Sicilia e il supporto di Bona Fortuna e dell’Enoteca La Corte.

Il luogo dell’evento, a causa dei lavori in corso per il ripristino del manto stradale di Piazza Purrello, sarà Piazza Martiri d’Ungheria (Piazza Mercato) a San Giovanni Gemini. Sarà l’occasione per ascoltare la genesi dei volti e delle storie della viticoltura siciliana, attraverso il focus del “buono pulito e giusto” che da sempre ha ispirato la missione dell’associazione Slow Food. La serata sarà animata dalla Halfchicken Band, creando un percorso sensoriale capace di inebriare i sensi e stimolare la curiosità dei presenti.

La degustazione prevede un ticket, stabilito dell’associazione Slow Food Monti Sicani, dal contributo simbolico di 5,00 € che consentirà l’assaggio di tre calici di vino di alta qualità, della migliore produzione enologica siciliana.

Presenti le cantine Di Salvo, Feudo Montoni, Baronia della Pietra, Feudi di Regalpetra, Cummo Vini, Villa Viticcè e CVA Canicattì.