Montevago, primo ”Festival dell’Aquilone” il 23 e 24 aprile

Primo ”Festival dell’Aquilone” il 23 e 24 aprile a Montevago. L’iniziativa è promossa dal “Laboratorio della memoria” in collaborazione con il comune e altre associazioni del territorio. “I nostri aquiloni siano veicolo di libertà e pace. Aspettiamo i bimbi ma anche chi é rimasto bimbo dentro”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

Sabato 23 aprile, a partire dalle ore 15:30, è in programma il laboratorio per la creazione degli aquiloni nella sede del “Laboratorio della memoria” in piazza della Repubblica. Domenica 24 aprile, la sfilata degli aquiloni nel vecchio centro con momenti di intrattenimento musicale a cura di Innocenzo Perricone, Antonino Crifasi e Francesco Ambrogio. A seguire, alle 13:30, grigliata nel bosco Magaggiaro.