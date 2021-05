Montevago, prende forma la nuova strada Capparrina – Sajaro

Comincia a prendere forma la nuova strada Capparrina – Sajaro di Montevago. Il progetto per i “lavori di costruzione ex novo e ristrutturazione della strada Capparrina – Sajaro” è stato finanziato nell’ambito della Misura 4.3 del Psr 2014-2020 a sostegno di “investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” e per la “viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”. Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, prevede interventi strutturali, opere di messa in sicurezza della strada Sajaro e rifacimento ex novo della strada Caparrina per un costo complessivo di oltre 900 mila euro.

“Questi lavori – dichiara il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – riguardano una strada importante per il nostro territorio, la cui efficienza è fondamentale per l’agricoltura e per il turismo, settori strategici il rilancio dell’economia locale. Sono soddisfatta del lavoro portato avanti in questi anni in collaborazione con assessori, consiglieri, dipendenti e dirigenti comunali che ha consentito a una piccola realtà come la nostra di ottenere finanziamenti regionali, nazionali ed europei per 13 milioni di euro per il miglioramento opere pubbliche e della viabilità cittadina e rurale. Alcuni lavori sono in corso, altri sono stati già eseguiti, altri dovranno esserne realizzati”.