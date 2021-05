Flussi migratori e misure di sicurezza. Di Bari in visita a Lampedusa

Il Capo del Dipartimento delle Libertà Civili e l’immigrazione, Prefetto Michele di Bari, con una delegazione del Ministero dell’Interno, si è recato a Lampedusa, dove ha visitato l’hotspot e, accompagnato dal Prefetto Maria Rita

Cocciufa, dal Questore Rosa Maria Iraci e dai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri,

della Guardia di Finanza, e della Guardia Costiera, ha incontrato il Sindaco dell’isola Salvatore Martello e l’Assessore regionale alle Autonomie Locali, Marco Zambuto. L’incontro, presente anche il Direttore regionale dell’agenzia delle Dogane, è stato un utile confronto sulle complesse tematiche inerenti la gestione dei flussi migratori che interessano l’isola, in vista della stagione estiva e che comportano un imponente dispositivo di accoglienza, sanitario e di sicurezza.

In particolare, è stata posta in evidenza la necessità di una sinergia nella gestione dei soggetti vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la collaborazione con le organizzazioni umanitarie ed internazionali operanti nel settore, ed il supporto della Regione.

Inoltre, è stato fatto il punto su altre tematiche che riguardano l’isola di Lampedusa, quali lo smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti e i lavori di ampliamento del Centro nonché il rafforzamento delle misure di sicurezza.