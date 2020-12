Montevago: nasce “Percorsi Visivi” un Museo open air tra i ruderi dell’antica città

MONTEVAGO. Si lavora a Montevago ad un Museo a cielo aperto che sorgerà tra i ruderi dell’antica città, realizzato con il contributo della Presidenza dell’ARS, della Regione Siciliana e della locale amministrazione comunale. Una finestra sul paesaggio e sulla storia del comune belicino, un’occasione per dare spazio e voce a nuove forme espressive. Prende vita, proprio in questi giorni, a Montevago “PERCORSI VISIVI” un tour tra i ruderi del centro belicino che ha lo scopo di far rivivere i luoghi del passato attraverso un linguaggio narrativo contemporaneo, riconvertendoli al contempo in location ospitanti nuove forme espressive. I ruderi e le architetture dell’antico centro diventano così supporti naturali per l’installazione di opere d’arte, elementi di un Museo contemporaneo a cielo aperto visitabile tutto l’anno e in continuo divenire.

Si tratta di un Museo a tutti gli effetti nel quale saranno proposte, nell’arco dell’anno, attività come visite scolastiche, momenti di confronto culturale, eventi artistici e musicali fino a quelli di promozione all’antica gastronomia presentata e valorizzata secondo una visione artistica innovativa. Percorsi Visivi nasce da un progetto dell’Associazione Culturale La Smania Addosso con il Comune di Montevago, la Presidenza dell’ARS e l’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana

Una nuova impresa per il comune di Montevago, con in prima linea il sindaco On. Margherita La Rocca Ruvolo, ancora una volta impegnata nel recupero del vecchio centro e per l’Associazione Culturale La Smania Addosso che ha ideato il progetto e che opera dal 2011 con l’obiettivo di impedire l’abbandono di Montevago attraverso idee ed attività di valorizzazione. “Abbiamo la consapevolezza di essere parte viva e propositiva di un progetto di crescita culturale – ha dichiarato commentando il progetto Calogero Armato, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo del comune di Montevago – Ora più che mai è importante creare le condizioni perché il paese assuma la connotazione di un luogo creativo e della memoria, felice connubio tra architettura storica, paesaggio ed espressione artistica”.

Il percorso dalle memorie del passato alla contemporaneità

Dalla necessità dell’associazione di proteggere il proprio patrimonio antropologico e da un proficuo dialogo con la Presidenza dell’ARS e con l’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, che hanno sostenuto il progetto con un finanziamento rispettivamente di 10.000 e 15.000 euro, prenderà quindi vita a partire da gennaio 2021 il progetto “PERCORSI VISIVI”. Un percorso che si snoderà tra le vie del vecchio centro partendo da Corso Umberto I, fermandosi ad ammirare uno scorcio della Valle del Belice dalla antica e storica Piazza Belvedere ripulita e riqualificata, fino ad arrivare alla Piazza centrale dove si potranno ammirare i resti del Duomo di Montevago.

Il viaggio parte dai simboli del terribile sisma che nella notte tra il 14 e il 15 Gennaio 1968 distrusse la cittadina, trascinando tra le macerie l’identità, i sogni e le tradizioni di un popolo e lasciando dietro di sé solo sofferenza, emigrazione e abbandono di terre, affetti ed averi. Ma il percorso è soprattutto volto a riportare in vita i bei ricordi che legano la popolazione a quel luogo fatto storicamente anche di tradizione, gioia e un forte senso di comunità, usi e costumi di una cultura secolare.

PERCORSI VISIVI è quindi una finestra sul Paesaggio caratterizzato da una natura ricca di soggetti che meritano di essere ammirati, ritratti, visitati, fotografati o semplicemente vissuti. Opere pittoriche e fotografiche di artisti di fama nazionale avranno infatti un importante spazio tra le istallazioni del Museo all’aperto e saranno organizzate in modo da guidare gli occhi degli spettatori in un percorso di scoperta attraverso linguaggi visivi nuovi e suggestivi.

PERCORSI VISIVI ospiterà anche percorsi sensoriali alla scoperta degli odori, dei sapori, della consistenza dei luoghi e delle loro risorse anche gastronomiche.

Il Museo open air sarà inaugurato e presentato al pubblico nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella prima decade di gennaio 2021 a Montevago alla presenza delle autorità civili e religiose.