A Campobello di accende la solidarietà

“Sarà Natale se… regaliamo un sorriso” è il progetto solidale lanciato a Campobello di Licata dal Comune, in sinergia con la locale Confraternita della Misericordia e l’Istituto Walden”. Un gesto di solidarietà, un dono speciale da mettere sotto l’albero, per regalare un sorriso ad anziani e bambini che si trovano a passare le feste in un momento difficile anche a causa del COVID 19. Non si tratta solo di un atto di gentilezza, ma di un vero e proprio segno di amore e generosità per quella fascia della popolazione che oggi, più che mai, ha bisogno di ritrovare il sorriso. Contribuire a realizzare il progetto a sostegno dei più bisognosi è semplice. Basta donare oggetti semplici, quanti ne stanno in una scatola ma che possono rendere felice chi si trova in

difficoltà. Dentro la scatola da donare potranno essere inseriti accessori di abbigliamento (ad esempio maglioni, guanti, sciarpe, cappelli, ecc), un dolcetto (cioccolata, biscotti, un panettone, ecc), oggetti per il tempo libero (libri, riviste, matite, quaderni, ecc.), prodotti per l’igiene (crema, bagnoschiuma,