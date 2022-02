Montevago, finanziato acquisto di un eco-compattatore mangia plastica

Un finanziamento da 27.450 euro è stato concesso al comune di Montevago dal ministero della Transizione ecologica per l’acquisto di un eco-compattatore a capacità alta nell’ambito del “Programma Sperimentale Mangiaplastica”. Ne danno notizia, in una nota, il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Infranco.

“Il macchinario per la raccolta differenziata di plastica, che sarà installato nei prossimi mesi – spiegano – favorirà il riciclo in un’ottica di economia circolare, il programma del ministero della Transizione ecologica prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024, quindi potremo comprare altri due eco-compattatori. Questo ci consentirà di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata che a Montevago si avvicina già all’80% e di ridurre i costi per il conferimento della plastica. Anche in questa occasione il nostro comune si è fatto trovare pronto per cogliere al volo l’opportunità”.