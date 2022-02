Akragas: ingaggiato il forte ed esperto centrocampista Angelo Strano

Altro importante colpo di mercato per l’Akragas. La Società biancazzurra comunica di aver ingaggiato il forte ed esperto centrocampista catanese Angelo Strano, classe 1992, ex Città di Taormina nel campionato di Eccellenza, girone B. Strano ha vinto, da protagonista, lo scorso campionato di Eccellenza con la formazione del Giarre. E’ un calciatore di sicuro affidamento, dal grande temperamento, che va a rafforzare l’organico a disposizione del nuovo allenatore Nicolò Terranova. Angelo Strano ha un curriculum importante per aver vestito le maglie di Noto, Acireale e Adrano in Serie D. Cresce nel settore giovanile prima nel Centro Calcio Cibali, poi veste la maglia del San Gregorio per esordire appena 15enne (2007-08), in prima squadra in Promozione 65 presenze e cinque gol in tre anni. Fa il salto di categoria in Serie D con Noto, Acireale e Adrano (23 presenze e 1 rete). Dal 2012 gioca stabilmente in Eccellenza, debutta con la maglia del San Gregorio, stagione successiva gioca a Taormina, poi Sporting Viagrande, Sicula Leonzio, nel Dicembre 2015 si trasferisce al Catania San Pio X, nel Settembre 2016 il passaggio al Biancavilla, eccellente triennio, culminato con la promozione in Serie D del 2018-19. Arrivano le maglie di Paternò (2019-20), Catania San Pio X (Dic. 19) e Giarre (2020-21) con il trionfo in serie D. Strano, dopo la foto di rito con la maglia dell’Akragas, si è già messo a disposizione dello staff tecnico per preparare, insieme ai nuovi compagni di squadra, la partita di domenica prossima contro il Dolce Onorio Marsala, in programma allo stadio Esseneto di Agrigento, con inizio alle ore 15.