Prende il via a Montevago il progetto “Note tra le Righe” finanziato dal Dipartimento Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani in Biblioteca”. Montevago è l’unico piccolo comune siciliano nell’elenco dei 97 comuni italiani a cui sono stati finanziati progetti con lo stesso bando.

Il progetto, che complessivamente avrà la durata di diciotto mesi, è stato proposto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, in partenariato con: Societate Cooperativa Sociale arl, Innovazione sociale e territoriale, Associazione Pro Loco Rutilio Scirotta, Asd Studio Danza. Il finanziamento ammonta complessivamente a 148.500 euro (compresi 30.000 euro di co-finanziamento del Comune).

Tante le attività previste: laboratori di “Lettura ad alta voce”; incontri di affascinazione alla musica tramite esecuzioni ed ascolti guidati e creazione di un gruppo musicale; laboratorio di letto-scrittura Rrap-Trap. Inoltre i giovani partecipanti integreranno i testi d’autore con temi di attualità quali bullismo, legalità, violenza di genere, parità di genere. Al termine del laboratorio i testi verranno trasformati in brani musicali e sarà realizzato un videoclip.

Poi laboratori di circle songs che consentiranno di fare musica all’interno di un coro per esplorare la propria emotività, scoprire la dimensione interiore e quindi sviluppare e affinare la propria affettività; laboratori di orientamento per sostenere i progetti futuri dei giovani aiutandoli a conoscersi e a comprendere le proprie qualità e le proprie inclinazioni. Infine: creazione del gruppo “Amici della Cultura”, una sorta di comitato di gestione delle attività culturali, strumento di promozione della cultura giovanile, di aggregazione settimanale aperto che utilizzerà tutte le potenzialità della biblioteca organizzando cineforum mensile, incontri e dibattiti con personaggi di rilievo locale, regionale e nazionale.