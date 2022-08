“Montaperto Fest” , Vullo: “Un evento di grande richiamo ”

“Non solo la zona balneare di San Leone, certamente location ideale per la stagione estiva, ma anche i borghi, nell’ottica di valorizzazione delle frazioni del nostro territorio”. Marco Vullo, Assessore ai Quartieri del Comune di Agrigento, saluta positivamente l’evento “MontapertoFest – Saperi&Sapori del Territorio”, inserito nel cartellone “Destinazione Agrigento” Estate 2022 – del Distretto Turistico Valle dei templi. “E’ un evento – afferma – che avrà sicuramente un suo specifico fascino e richiamo, nella piena consapevolezza che artigianato, agroalimentare e suggestività dei luoghi rappresentano un asset importante per il rilancio del tessuto socio-economico di una comunità. Anche per la gente del posto, in questo particolare momento affollato di emigrati, sarà occasione di festa e aggregazione. Lo spirito è proprio quello di far rivivere i quartieri”. E Vullo, che ringrazia gli organizzatori della manifestazione, sottolinea: “durante il lungo ed intenso pomeriggio di Montaperto ci sarà spazio per un talk che si soffermerà sulla cultura dell’innovazione. E’ un tema che guardo molto da vicino, visto che ho anche la delega al digitale. Proprio qualche giorno fa abbiamo presentato l’App “ AGRIGENTO COMUNE DIGITAL”, rivolta sia ai cittadini che ai turisti ma anche alle imprese. E la serata di Montaperto – conclude l’assessore Vullo – potrebbe essere l’occasione per il primo lancio pubblico di questa iniziativa”.