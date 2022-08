Destinazione Agrigento: al via Montaperto Fest con i “Quartet Folk”

Nuovi appuntamenti per l’Estate di “Destinazione Agrigento”. Stasera, 19 agosto, seconda serata di Kinèma Vol.2, cinema e arti visive, dalle 21 al Teatro del Tempio di Giunone, con la presentazione del film “Una Femmina” di Francesco Costabile. Tra gli ospiti Francesco Costabile, Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Sempre oggi, 19 agosto, MontapertoFest – Saperi&Sapori del Territorio” con l’atteso concerto della band “Quartet Folk Orchestra”, degustazioni e tanti altri interessanti momenti artistici e culturali. Montaperto accoglierà i visitatori dalle ore 19 con l’apertura degli stand in via Rosario e nei suggestivi cortili che la attraversano: in“vetrina” le eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale e i prodotti agroalimentari.

Domani, sabato 20 agosto, a Giardina Gallotti andrà in scena “Non è vero ma ci credo”, a cura del Gruppo teatrale Caos con la regia di Renato Terranova. Ingresso gratuito. Sempre domani, ma al piazzale Caos, per il XXII Pirandello Stable Festival, è in programma “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, dalle 21.