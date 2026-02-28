“Nel corso del mio mandato, insieme con gli amministratori che si sono susseguiti, abbiamo lavorato incessantemente per mettere in sesto la macchina amministrativa partendo dall’organizzazione degli uffici. Dalle precedenti amministrazioni avevamo ereditato solo macerie e un comune con i conti in rosso ed in ritardo cronico su tutte le procedure. Personalmente ho interpretato il mio ruolo lavorando sodo, mantenendo una presenza costante nel palazzo comunale e valorizzando le risorse umane a disposizione”. Lo dice il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, soddisfatto per l’approvazione del bilancio pluriennale di previsione in anticipo rispetto al passato.

“Mai prima d’ora – continua il primo cittadino -. Abbiamo avviato e realizzato il risanamento finanziario dell’ente, siamo usciti dal disavanzo, abbiamo posto le basi che ci hanno consentito l’aumento orario a tempo indeterminato per i nostri dipendenti ed oggi per la prima volta a Montallegro i consiglieri comunali di maggioranza hanno approvato il bilancio pluriennale di previsione (2026-2028) in anticipo rispetto alla scadenza normativa prevista per il 31 marzo 2026 , mentre i consiglieri di opposizione di sono astenuti”.

“Questo significa garantire la continuità dei servizi, sostenere la realizzazione delle opere pubbliche che abbiamo iniziato e che siamo in procinto di avviare (rifacimento del palazzo comunale, realizzazione di 18 nuovi alloggi popolari riqualificazione e ammodernamento urbano, sistemazione strade), significa continuare a produrre valore e sostenere il rilancio turistico di Montallegro e Bovo Marina – spiega il sindaco -. L’obiettivo è quello di instaurare le buone pratiche ed il rispetto delle tempistiche di legge nell’approvazione dei bilanci come consuetudine e non come evento eccezionale”.

“Non ci fermiamo e da domani continueremo a lavorare per il miglioramento continuo del nostro paese. Un doveroso grazie a tutti gli uffici ed in particolar modo alla segretaria comunale Serena Sferlazza, al dirigente dell’Ufficio tecnico Pietro Milazzo e all’architetto Giuseppe Cuffaro, e non per ultimo al dirigente dell’Area finanziaria Antonio S. Piro sulle cui capacità professionali si poggia anche questo risultato”, conclude il primo cittadino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp